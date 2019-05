Viareggio: violento incendio in rimessaggio di imbarcazioni

Si è levata alta una nube nera, che è stata notata in tutta la Versilia

E' stato spento stasera l'incendio che aveva interessato un rimessaggio di barche a Viareggio. Le fiamme si sono sviluppate nell'area privata, in via del Brentino, fra Viareggio e Massarosa, per cause ancora da verificare da parte dei vigili del fuoco.

A fuoco, nel pomeriggio le imbarcazioni stoccate nei depositi di una ditta di lavorazione di vetroresina. La situazione ha destato molta preoccupazione tra i residenti della zona, a causa dell'alta colonna di fumi che si è alzata in cielo, e della possibile ricaduta di sostanze tossiche sviluppatesi.