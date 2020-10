Viali, code per lavori a un semaforo

Domani interventi sulla rete fognaria in via Lungo il Mugnone

Questa mattina è stato effettuato un intervento urgente di Silfi per il ripristino di un semaforo in zona Fortezza rimasto danneggiato in un incidente avvenuto nella notte. I lavori proseguiranno nella giornata con possibili rallentamenti.

Da domani sabato 31 ottobre invece sono in programma i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria e successiva asfaltatura in via Lungo Il Mugnone. Il tratto tra via Berchet e Ponte Ranieri Bustelli sarà chiuso mentre in quello viale Don Minzoni-via Berchet scatterà un senso unico in direzione di viale Don Minzoni. Previsti anche divieti di sosta. L’intervento si concluderà nel primo pomeriggio di lunedì 2 novembre.