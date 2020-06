"Viale Galilei, strada in condizioni indecenti"

La denuncia di Forza Italia. "Fatiscente e pericoloso per i disabili"

"Scendendo da Arcetri, percorrendo in direzione Piazzale Michelangiolo viale Galileo Galilei, siamo colti da un senso di sconforto, nel constatare lo stato della strada, in condizioni davvero indecenti". Questa la denuncia di Jacopo Cellai, Capogruppo Forza Italia in Palazzo Vecchio e coordinatore cittadino, di Giampaolo Giannelli, Responsabile cittadino di Forza Italia per la Viabilità e i Trasporti e Giulio Sbal, referente Forza Italia Quartiere 3.

"Viale Galilei, oltre che fatiscente - sottolineano gli esponenti azzurri - risulta pericoloso ed insidioso in particolar modo per i disabili che si trovano a percorrerlo, dovendo fare un vero e proprio percorso ad ostacoli; una situazione intollerabile".

"Ci auguriamo quindi - concludono Cellai, Sbal e Giannelli - che l'amministrazione fiorentina intervenga al più presto per porre rimedio ad una situazione che, oltre ad un aspetto estetico indecoroso, presenta un contesto di insidie e pericoli, non accettabili nel 2020".