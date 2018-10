Viadotto Indiano: in un Video la passerella occupata dagli scooter

Nessuno si ferma o conduce il mezzo a mano

"La situazione della passerella del Ponte all'Indiano peggiora di giorno in giorno" segnalano i frequentatori dell'argine d'Arno che collega Firenze a Signa e la zona di via Baracca con l'Isolotto.

"Ci sono ragazzini che rischiano la vita facendo sul ponte il parkour (il percorso ad ostacoli), abbiamo detto loro di scendere e ci hanno mandato a quel paese.." spiegano i passanti che hanno registrato un video pubblicato su YouTube per mostrare il transito dei motoveicoli. (Video: https://youtu.be/0M6_DMTLVfE)

"Perché non riuscite a fare rispettare le norme?" chiedono i cittadini agli amministratori ed alle forze dell'ordine competenti sul territorio.

Chiediamo cosa deve fare un cittadino per fare in modo che la situazione si risolva. In 4 mesi non avete mandato mai un vigile o un tecnico a vedere.

Poi un appello a Firenze ciclabile "Potremmo fare un qualcosa tutti insieme per scoraggiare il passaggio degli scooter e moto li sopra oppure anche a voi non interessa?"

Viadotto dell'Indiano