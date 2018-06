​Viadotto dell’Indiano, anticipati a stasera i lavori di asfaltatura

Per ragioni tecniche i lavori di asfaltatura del Viadotto dell’Indiano inizieranno stasera e non domani sera

L’intervento, sarà effettuato in orario 21.30-5.30, con la chiusura a tratti. In dettaglio stasera si lavorerà sulla carreggiata in direzione Scandicci dallo svincolo di raccordo con via Basili e via Zoroastro da Peretola compreso fino a raccordo in ingresso da via dell’Argin Grosso (escluso); da domani sera sarà la volta del tratto successivo della carreggiata verso Scandicci da via dell’Argin Grosso (escluso) fino agli svincoli con il Lotto Zero (fino alle 5.30 di giovedì 21 giugno). Da mercoledì 20 a sabato 23 giugno i lavori si sposteranno sulla carreggiata opposta, in direzione viale Gori, dagli svincoli di raccordo con il Lotto Zero fino a quelli con via Simone Martini (esclusi) e a seguire da via Simone Martini al raccordo in ingresso da via Pistoiese (esclusi).