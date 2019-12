Viabilità: via della Pergola chiusa dal 17 al 20 dicembre

Via Santa Margherita a Montici riapre al traffico domani. Ripristinata una viabilità provvisoria a senso unico alternato

Per lavori di monitoraggio di routine alla facciata del teatro, via della Pergola sarà chiusa al traffico dal 17 al 20 dicembre. L'accesso all'ospedale di Santa Maria Nuova sarà sempre garantito dall'asse viario Via degli Alfani- Borgo Pinti ( tratto Via Alfani-Via Sant'Egidio) - Via Sant'Egidio. Ecco gli itinerari nello specifico:

- giorni 17 e 18 dicembre: Via della Colonna , Via della Pergola, Via Alfani , Borgo Pinti( tratto Via Alfani Via Sant'Egidio), Via Sant'Egidio

- giorni 19 e 20 dicembre: Via della Colonna , Borgo Pinti ( tratto Via della Colonna Via Sant'Egidio) , Via Sant'Egidio oppure Via Alfani, Borgo Pinti ( tratto Via Alfani Via Sant'Egidio) Via Sant'Egidio.

I percorsi indicati sono originati dalle chiusure alternate di Via della Pergola nei tratti Via degli Alfani-Via Sant'Egidio (il giorno 17 dalle ore 9.00 alle 18.00 e il giorno 18 dalle ore 6.00 alle ore 14.00) e Via della Pergola nel tratto Via della Colonna-Via degli Alfani ( i giorni 19 e 20 dalle ore 7.00 alle ore 18.00) e Borgo Pinti nel solo tratto tra Via della Colonna e Via degli Alfani il giorno 18 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 24.00.

Da domani pomeriggio alle 17 riapre a senso unico alternato via Santa Margherita a Montici, chiusa al traffico dallo scorso ottobre per il crollo di un muro. Per il ripristino è stato realizzato un intervento provvisorio mediante posa di 42 geoblok e conseguente ricostituzione di scarpata che ne ha consentito la riapertura parziale, così da collegare di nuovo via Fortini con via pian dei Giullari. L’intervento definitivo sarà eseguito durante l’estate.