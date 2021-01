Via XX Settembre, in arrivo ulteriori modifiche per snellire il traffico

L'annuncio su Facebook dell'assessore Giorgetti

"In questi giorni sono stato più volte a vedere di persona la situazione nella zona di piazza della Libertà dopo le modifiche di viabilità effettuate tra Natale e Capodanno. La circolazione non ha presentato particolari criticità - spiega su Facebook l'assessore Stefano Giorgetti che ha fatto il punto della situazione - con l’eccezione di via XX Settembre dove si registrano rallentamenti in alcune fasce orarie a causa della modifica dei tempi semaforici degli impianti all’incrocio con via del Ponte Rosso per consentire la svolta verso viale Milton. Come avevamo già detto la situazione è continuamente monitorata e stiamo definendo alcune modifiche per agevolare lo scorrimento dei veicoli su via XX Settembre. Con l’apertura dei cantieri di Publiacqua SpA su viale Lavagnini potranno essere istituiti ulteriori accorgimenti anche se l’obiettivo è far conoscere maggiormente ai cittadini la nuova viabilità alternativa per raggiungere piazza della Libertà da Ponte dei Bersaglieri-via Poliziano-via Lorenzo il Magnifico", conclude Giorgetti.