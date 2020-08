Via Toselli, donna in scooter presa in pieno da un'auto

La signora, 46 anni, è stata portata al Pronto soccorso in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione dei vigili, il conducente della macchina sarebbe passato col rosso

Un’auto che ha ignorato il semaforo rosso finendo per urtare uno scooter. È questa la prima ricostruzione, effettuata dalla Polizia Municipale, dell’incidente avvenuto oggi intorno alle 15 in via Toselli. Una vettura stava percorrendo la strada in direzione di piazza Puccini quando, arrivata all’altezza di via Lulli, non si è fermata nonostante il semaforo rosso. Così facendo ha urtato violentemente uno scooter in transito in via Lulli verso via del Ponte alle Mosse. La conducente dello scooter, 46 anni, è stata portata in ospedale in codice rosso. Alla guida dell’auto un fiorentino di 63 anni. La Polizia Municipale ha ricostruito la dinamica dell’incidente grazie ad alcune testimonianze dirette e alle immagini della dash cam di un ciclista di passaggio.