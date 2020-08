Via Tito Speri, senso unico come esperimento

Misura decisa dall'assessorato di concerto con il Quartiere 2

Il senso unico in via Tito Speri, istituito per lavori stradali, ha migliorato la circolazione e la sicurezza stradale e per questo è stato deciso, in via sperimentale e di concerto con il Quartiere 2, di continuare questa misura.

Da domani quindi sarà istituito il senso unico nella strada, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Lungo l’Affrico e la piazza di San Salvi, con senso unico con direzione di marcia verso piazza di San Salvi; sarà inoltre istituito uno stop all’incrocio con la piazza e sarà chiuso il varco di collegamento tra via Lungo l’Affrico e viale De Amicis posto in corrispondenza dell’intersezione con via Tito Speri.