Allaccio rete gas Toscana Energia

Inizieranno sabato 26 ottobre i lavori di Toscana Energia relativi a un nuovo allaccio alla rete del gas in via Reginaldo Giuliani altezza numero civico 284. Fino alle 12 di lunedì 28 ottobre la strada sarà chiusa nel tratto via Luigi Caldieri-via delle Panche.