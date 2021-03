Via Puccinotti: pusher in fuga “semina” droga per strada

L'uomo è stato arrestato dalla Polizia

Nei giorni scorsi alla Polizia di Stato erano arrivate alcune segnalazioni relative ad una probabile attività di spaccio in via Puccinotti ad opera di un cittadino straniero. Così, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Rifredi si sono subito appostati in zona, mimetizzandosi tra i passanti.

I poliziotti hanno notato in strada un cittadino italiano, già segnalato in passato quale consumatore di sostanze stupefacenti, mentre attendeva qualcuno.

Di lì a poco si è presentato all’appuntamento un cittadino nigeriano di 36 anni che in pochi attimi ha consegnato 3 dosi di eroina al cliente in cambio di 50 euro.

La Polizia è subito intervenuta, ma appena il pusher ha visto gli agenti avvicinarsi ha cominciato a correre seminando per terra altre 9 dosi di stupefacente.

Il fuggitivo è stato raggiuto e bloccato in via Lorenzo il Magnifico dove è finito in manette.

La droga è stata recuperata e sequestrata.

Sempre in questi giorni le unità cinofile della Questura di Firenze hanno fiutato sull’argine del Mugnone poco meno di 50 grammi di hashish nascosti tra la vegetazione.

Altre dosi dello stesso stupefacente sono state invece trovate addosso ad un cittadino marocchino di 25 anni, sorpreso nella stessa serata dalle volanti alla fermata della tramvia di viale Strozzi.

L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.