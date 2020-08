Via Pistoiese, scatta un senso unico alternato

Il tratto interessato è quello tra via Cocco e via Goluvobich. Termine previsto lunedì

Per un intervento urgente di e-distribuzione per un guasto nella linea di media tensione intorno alle 13 in via Pistoiese è stato istituito un senso unico alternato. Il cantiere insiste nella corsia in uscita città con una interruzione del transito poco prima di via dell’Osteria e il senso unico alternato è in vigore nel tratto via Cocco-via Goluvobich. Il senso unico sarà regolato da movieri durante l’orario di lavoro e con semaforo nella altre ore. Previsto inoltre il cambio di senso in via di Cocco.

I lavori andranno avanti nel finesettimana e si concluderanno lunedì con il ripristino dell’asfalto. Attenzione ai rallentamenti e alle possibili code anche se limitate visto il modesto traffico di questi giorni. Come la viabilità alternativa utilizzare via Pratese.