Via Pistoiese: chiusura notturna all’altezza di via della Sala

Nelle notti tra lunedì e martedì e tra martedì e mercoledì sono in programma alcuni interventi in via Pistoiese in corrispondenza dell’incrocio con via della Sala. Si tratta di un rifacimento del tappeto di usura e relativa segnaletica orizzontale predisposto dopo una campagna di prove di laboratorio per il controllo dei valori di aderenza. L’intervento sarà realizzato a spese dell’impresa che ha eseguito i lavori di asfaltatura. Dal punto di vista della circolazione, dalle 22 di lunedì alle 5.30 di martedì saranno istituiti divieti di transito in due fasi.

Prima sarà interessata la direttrice in ingresso città con chiusura di via Pistoiese (da via della Nave di Brozzi a via Pistoiese interna) e di via della Sala (da via Lombardia a via Pistoiese). Itinerario alternativo per i veicoli fino a 35 quintali da via della Nave di Brozzi-via di San Donnino-via Lazio-via della Sala-via Lombardia-via Pistoiese interna-via Umbria. Percorso alternativo per i veicoli superiori ai 35 quintali da via Curzio Malaparte-via del Cantone-via Lucchese.

A seguire scatteranno i provvedimenti sulla direttrice in uscita città con chiusura di via Pistoiese (da via Pistoiese interna all’altezza di via Umbria a via Frate Elia) e di via della Sala (tra via Frate Elia a via Pistoiese). Inoltre previsti un senso unico in via Frate Elia (da via della Sala verso via Pistoiese). Itinerario alternativo per i veicoli fino a 35 quintali e Tpl da via Pistoiese interna-via Lombardia-via Marche-via Lazio-via Friuli-via della Nave di Brozzi-via Emilia-via Campania.

Percorso alternativo per i veicoli superiori ai 35 quintali viale Gori-via Martucci-via Basili-via Palagio degli Spini-via Pratese-via Lucchese-via del Cantone-via Curzio Malaparte. I provvedimenti saranno replicati la notte successiva con stesso orario e modalità. Contestualmente, data la chiusura di via Pistoiese, saranno effettuati alcuni ripristini puntuali della pavimentazione.

Il ripristino della pavimentazione in pietra in piazza Tommaseo e l'asfaltatura di via Silvestro Lega. Ma anche lavori all'illuminazione pubblica in via di Fagna e via dei Cerchi. Sono i principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i rifacimenti da lunedì 7 novembre sono in programma i lavori di ripristino della pavimentazione in pietra in piazza Tommaseo. Fino all'11 novembre sarà chiusa l'area laterale della piazza lato chiesa. Previsti anche divieti di sosta nell'altra parte della piazza e in via D'Annunzio (tra piazza Tommaseo e il numero civico 237). Inizierà invece mercoledì 9 novembre l'asfaltatura in via Silvestro Lega: fino all'11 novembre previsto un restringimento di carreggiata consenso unico tra via Torcicoda e via Viani verso quest'ultima.