Via Palazzuolo: siamo ancora alle risse notturne

Grandi cambiamenti per tornare al punto di partenza

La storia si ripete in via Palazzuolo. Dopo anni di segnalazioni, appelli, interventi e riqualificazioni, l'unica via poco cool del centro storico fiorentino sembrava aver superato gli attacchi di panico. L'inversione del senso di marcia da Porta al Prato, la porta telematica su via Santa Lucia, gli incentivi per i giovani artigiani, i controlli intensificati, i sequestri e le chiusure di attività, il recupero dell'ex monte dei pegni. La luce alla fine del tunnel, nonostante la tipica attitudine fiorentina alla cura del cortile interno, mai uno sguardo oltre il proprio marciapiede.

Tutto rovinato in una notte di schiaffi e calci, un pestaggio che ha scosso la comunità dei residenti e sorpreso nuovamente i turisti.

Per i residenti è l'amara conferma di un calendario che apre la stagione estiva, per i turisti un biglietto da visita che avrà il peso di una recensione negativa e che si porteranno dietro nel passaparola tra parenti ed amici.

Quella che le istituzioni definiscono "una percezione di insicurezza" quasi fosse la suggestione di una location mal rappresentata, continua ad alimentare la delusione di una cittadinanza strattonata dalla politica nazionale e trasportata nel vortice dell'intolleranza.

Parole di odio quelle spese sui Social, esasperazione condominiale che sfocia nel pregiudizio. "Non hanno fatto niente per aiutarci, lo hanno voluto loro.. " è il commento che suona come una giustificazione da usare contro chi mette in evidenza il rischio di etichettare la società con ragionamenti tipo: straniero - droga - violenza.

Forse serve uno sforzo in più per cambiare, ad iniziare dalla collaborazione di tutti.