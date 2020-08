Via Palazzuolo, la protesta dei residenti

Una sessantina i partecipanti. Torselli (FdI): "La sinistra ha ridotto Firenze a una città in cui esistono zone come questa dove non c'é piú il rispetto della legge. Così si limita la libertà di coloro che abitano o lavorano nel centro e si danneggia l’immagine di Firenze"

“La sinistra ha ridotto Firenze a una città in cui esistono zone come questa dove non c'é piú il rispetto della legge. Mi viene difficile pensare che chi siede sulle poltrone di questa città da 30 anni cambierà qualcosa". Ha detto Francesco Torselli durante il sit-in di solidarietà a lavoratori e residenti di via Palazzuolo a cui hanno partecipato una sessantina di persone.



“Anche sabato mattina un cittadino extracomunitario completamente ubriaco ha dato spettacolo in via Palazzuolo - afferma Francesco Torselli di Fratelli d’Italia -. E in due giorni tra via del Proconsolo e via Panzani ci sono state tre rapine a mano armata. Firenze ha un problema di sicurezza e chi amministra da sempre la città non fa niente per affrontarlo. Per questo abbiamo organizzato questa sera un sit-in di solidarietà a lavoratori e residenti del centro”.

“Così si limita la libertà di coloro che abitano o lavorano nel centro e si danneggia l’immagine di Firenze - ha proseguito l’esponente di Fratelli d’Italia -. Vivere, lavorare, gestire un’attività qui, un tempo era un privilegio. Oggi, chi vive o lavora in certe zone del centro deve fare i conti con delinquenza, spaccio e criminalità. E’ finita la pazienza di commercianti e residenti della zona. Firenze sta diventando un far west ma così si fanno scappare i pochi turisti che ci sono. Ormai via Palazzuolo è preda di balordi che non garantiscono una vita tranquilla alle persone che risiedono e lavorano qui - prosegue Torselli -. E Nardella cosa fa? Rimane a guardare come sempre. Serve una maggiore presenza delle forze dell’ordine sulla strada in centro così come in altre aree di Firenze, ad esempio il Parco delle Cascine. E’ l’ora di dire basta, residenti e commercianti sono esasperati. Il 20 e 21 settembre si può scegliere tra chi ha prodotto questo e chi vuole garantire la sicurezza dei cittadini".

Sono intervenuti residenti della zona, Claudio Giudici, presidente nazionale UriTaxi e Mariacristina, tassista aggredita in via Palazzuolo.