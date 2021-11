Via libera all'estensione del Piano sviluppo rurale, 20 bandi in arrivo in Toscana

L' ok della Commissione europea al prolungamento del Psr della Toscana significa la possibilità di utilizzare risorse per 342 milioni di euro. In pratica questo via libera all'estensione del Piano sviluppo rurale porterà nuove opportunità anche per i giovani e per la promozione dei nostri prodotti di eccellenza video Regione Toscana - Toscana Notizie