Via Lambertesca: stangati bar, ristoranti, minimarket e negozi

Sono 13 le sanzioni elevate a 10 attività per un totale di 8mila euro. Tra le violazioni tavolini abusivi, merce esposta in strada e somministrazione non autorizzata. La verifica dopo alcune segnalazioni

Dieci attività controllate e 13 multe per quasi 8.000 euro. È questo il bilancio dei controlli mirati effettuati ieri dalla Polizia Municipale in via Lambertesca. Le verifiche del Reparto di Polizia Amministrativa sono scattate a seguito di alcuni reclami di occupazioni abusive.

Gli agenti hanno controllato 10 attività sia di somministrazione (bar e ristoranti) che di sede fissa (negozi, minimarket e simili) rilevando 13 sanzioni per complessivi 7.895 euro. In dettaglio sono state 4 le multe per occupazioni abusive come pubblicità o sedie in strada (166 euro) e altrettante per merce appesa al muro (166 euro).

Sempre 166 euro la sanzione per per merce esposta in strada (valige) mentre quella elevata per pubblicità abusiva assomma a 301 euro. Più salata la multa per somministrazione abusiva scattata per un alimentari che serviva ai tavoli senza autorizzazione: 5.000 euro. E 1.000 euro per consumazione sul posto non dichiarata. Infine una multa a un'attività che aveva messo i tavolini in strada senza autorizzazione (100 euro).