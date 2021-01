Via di Novoli, tratto chiuso per lavori fino alle 21

Intervento urgente di Toscana Energia. Muro pericolante in via Ernesto Rossi, strada chiusa tra via Incontri e via Casamorata

Per uno scavo urgente di Toscana Energia da primo pomeriggio è chiusa via di Novoli all'altezza di via Val di Nievole. Il traffico veicolare è quindi deviato in via Orazio Vecchi e via Val di Nievole dall'altro. In alternativa si consiglia di utilizzare via Baracca e viale Guidoni. I lavori proseguiranno fino alle 21 con riapertura al transito in orario notturno per poi riprendere domani mattina alle 7.

Inoltre per un muro pericolante di proprietà privata nel pomeriggio è stata chiusa via Ernesto Rossi tra via Incontri e via Casamorata. Scattata anche l’inversione del senso di marcia nel tratto via Santa Marta-via Casamorata.

Ecco gli itinerari alternativi: per chi è diretto in piazza della Libertà e alle Cure da via Alderotti-via Vittorio Emanuele II-via Trieste-via Bolognese. Per Trespiano passare da via Cosimo Il Vecchio-via di Careggi-via dei Massoni.