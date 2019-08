Via dei Serragli, ripresi i lavori

Il cantiere per la sostituzione della fognatura era rimasto inattivo per qualche giorno a causa del ritrovamento inatteso di quattro cavi della rete di distribuzione elettrica. Via Pandolfini: Publiacqua rifarà anche un tratto di fognatura

Sono ripresi oggi i lavori in via dei Serragli. Il cantiere per la sostituzione della fognatura nel tratto da via del Campuccio a via Santa Maria è stato inattivo per qualche giorno a causa del ritrovamento inatteso di quattro cavi della rete di distribuzione elettrica trasversali alla carreggiata che impedivano la posa della nuova conduttura. Come di prassi, prima di procedere ulteriormente, i responsabili del cantiere hanno contattato Enel per la verifica dello stato dei cavi. Tre sono risultati inattivi, ma uno è ancora in funzione. Enel ha quindi dato disposizione all’impresa di realizzare una modifica del tracciato in modo da garantire il funzionamento del cavo e al tempo stesso la posa della nuova fogna. Oggi sono quindi ripresi i lavori per l’esecuzione del bypass della conduttura elettrica, indispensabile per la posa del tratto di nuova fognatura.

Sempre oggi sono ricominciate le lavorazioni in via Pandolfini. Nel corso del cantiere Publiacqua ha deciso di procedere al rifacimento, inizialmente non previsto, di un tratto di fognatura. I giorni di sospensione dei lavori sono stati necessari ai tecnici per modificare il progetto e alla ditta per l’ordine e la consegna del materiale.