Via Canova: donna muore travolta da uno scooter

Poco prima delle 9 una signora di 81 anni è caduta a terra dopo l'urto ed ha perso la vita per le gravi ferite riportate. Strada rimasta chiusa fino a mezzogiorno

Grave incidente questa mattina alle 8.50 in via Canova. Una 81enne è caduta a terra a seguito dell’urto con uno scooter riportando grave ferite che ne hanno causato il decesso. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Municipale anche grazie alle immagini delle telecamere presenti.

Anche il conducente dello scooter, del 1972, è caduto ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Per le operazioni di soccorso, i rilievi e la pulizia della carreggiata la strada è rimasta chiusa tra via Pio Fedi e via Sernesi fino a poco dopo le 12.