Via Campania: lavori Publiacqua giovedì 31 ottobre

Causa lavori urgenti di riparazione sulla rete acquedottistica, dalle ore 10.00 di domani, giovedì 31 ottobre, saranno attuate le seguenti modifiche sulla viabilità: chiusura corsia di marcia di via Campania (tratto da via Emilia a via Abruzzi, direzione via Abruzzi), restringimento di carreggiata con limite di velocità a 30 km/h.

Il percorso alternativo è il seguente: da via Emilia, via Basilicata, via Abruzzi o in alternativa da via Emilia, via Friuli, via Pistoiese, via della Nave di Brozzi, via San Donnino, via Campania.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo lavoro creerà loro.