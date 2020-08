Versiliana' I Dinsieme per i più giovani

Venerdì 7 agosto al Caffè ci sono Erick e Dominick

Marina di Pietrasanta (LU)_ Dopo il grande successo dell'anteprima giovanissimi con Charlotte M, la Fondazione Versiliana propone un nuovo appuntamento dedicato agli youtuber più seguiti d'Italia.

Venerdì 7 agosto alle 18.30 arrivano infatti, attesissimi, sul palco del celebre Caffè i “Dinsieme” ovvero Erick e Dominick , coppia palermitana che si diverte a fare giochi, video e attività per i bambini. Con oltre un milione di iscritti al loro canale youtube e una nuova canzone tormentone dell'estate: ”Non prende il cell.”, i Dinsieme sono un vero e proprio fenomeno del web che al Caffè de La Versiliana si racconteranno intervistati da Federico Conti. L'occasione sarà anche quella per presentare il loro nuovo "Un'avventura senza fine con Erick e Dominick" ( Fabbri Editore) e al termini ci sarà come sempre il firma copie per tutti i follower.

“Sono molto felice – spiega Chiara Giannelli, consigliere della Fondazione Versiliana – per il successo di questi incontri con gli youtuber dedicati ai giovanissimi. Con il presidente Alfredo Benedetti abbiamo inteso portare una ventata di aria fresca al Caffè con proposte che incontrassero il gusto e i desideri di una fascia di pubblico assai diversa da quelli che generalmente sono gli standard degli incontri. E' per noi quasi un dovere dare voce anche a questi giovani che si propongono con i loro video, le loro idee e il loro modo di essere assolutamente genuino e divertente per i ragazzi. Credo che un'istituzione come la Fondazione debba accogliere le istanze anche di un pubblico diverso e nuovo come quello dei più piccoli, che saranno il pubblico di domani e ai quali vogliamo dare un'occasione in più per frequentare la Versiliana."

La Fondazione Versiliana ricorda che l'ingresso agli Incontri al Caffè sarà come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all'inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Info 0584 265757 www.versilianafestival.it

Gli incontri al Caffè, promossi da Fondazione Versiliana in collaborazione con Comune di Pietrasanta, sono tutti trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube “Versiliana Festival”e saranno in onda anche suNoi Tv,TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.