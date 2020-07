Versiliana Cinema : l'omaggio a Fellini e Sordi

Stasera 20 luglio con "I vitelloni" e la presentazione del libro "Alberto racconta Sordi"

Marina di Pietrasanta (LU)_ Prosegue con successo la lunga carrellata di proiezioni cinematografiche che la Fondazione Versiliana con la consulenza artistica di Massimo Martini, ha messo a punto per la 41° edizione del Festival. Lunedì 20 luglio alle ore 21.30 il grande teatro immerso nella suggestiva pineta di Marina di Pietrasanta si trasformerà ancora una volta in una incantevole sala cinematografica en plein air per ospitare due eventi speciali dedicati alla coppia Fellini – Sordi di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita. La Fondazione ha infatti messo in programma la proiezione del film “ I Vitelloni” , grande classico della commedia all'italiana uscito nel 1953 diretto da Federico Fellini, in cui il grande regista intreccia le vicende dei quattro vitelloni (interpretati magistralmente da Sordi, Franco Fabrizi, Leopoldo Trieste e dal fratello Riccardo), adottando una narrazione vivacemente frammentaria che culmina in sequenze di sottile amarezza e in situazioni beffarde.

La proiezione del film sarà preceduta dalla presentazione del libro “Alberto Racconta Sordi” della giornalista Maria Antonietta Schiavina pubblicato da Mondadori, per introdurre la figura di Alberto Sordi attraverso il racconto delle chiacchierate tra l’autrice e l’Albertone Nazionale, patrimonio dell’arte mondiale e del cinema italiano che tra tutti scelse Maria Antonietta Schiavina per lasciarsi andare a una serie di confidenze mai pubblicate che lette oggi hanno il sapere di un testamento intimo e artistico. L'incontro con Maria Antonietta Schiavina sarà condotto dalla giornalista Silvia Toniolo.

I biglietti ( al prezzo di 5 euro) sono in vendita alla biglietteria della Versiliana, aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 Info 0584 265757 www.versilianafestival.it