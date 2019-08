Versilia: due serate di beneficenza con tornei di burraco

Lunedì 19 agosto al Twiga Beach l'iniziativa a favore de "Gli Amici di Daniele" a supporto di chi subisce mobbing sul lavoro. Martedì 20 agosto al Bagno Albertina bis per la Fondazione "Claudio Ciai" che sostiene le famiglie di vittime di incidenti stradali

Lunedì 19 agosto gli amanti del burraco si sfideranno nel tempio della movida notturna per eccellenza della Versilia: appuntamento al Twiga Beach per la serata annuale dedicata all'Associazione ONLUS "Gli Amici di Daniele" a supporto del progetto "Lavoro Sereno", in aiuto alle persone che subiscono il mobbing sul luogo di lavoro.

Il programma prevede l'accoglienza alle 19,30 con bevande light e il torneo che inizia alle ore 20,30. Dopo il primo turno ci sarà la cena con spettacolo di danza del ventre con Teresa La Marca e la ripresa della gara.

Il giorno dopo martedì 20 agosto un altro evento di beneficenza avrà luogo al Bagno Albertina di Forte dei Marmi (accanto a La Capannina di Franceschi) a favore della Fondazione ONLUS "Claudio Ciai" per sostenere la causa delle famiglie che hanno avuto un familiare vittima di incidente stradale. Come sempre tanti regali in palio offerti da prestigiosi negozi di Forte dei Marmi.

I tornei di burraco avranno il supporto tecnico del Circolo Culturale "Lorenzo Il Magnifico" e direttore di gara l'arbitro-blogger Domenica Giuliani. Info 340 34 244 34 oppure al 339 59825 49 e al sito www.burracomagnifico.net