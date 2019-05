Veretout: "Firenze merita di più ma non abbiamo mai mollato"

Post su Instagram del francese, che riassume una stagione assurda: dai sogni di Europa e Coppa Italia all'incubo retrocessione. Ora si aspetta l'annuncio sul futuro della società

FIRENZE - "Abbiamo sognato l'Europa e la coppa Italia, dopo i momenti difficili, abbiamo faticato per la salvezza... Le cose vanno così veloci... la Fiorentina merita certamente di più, ma sappiamo che non anche nelle difficoltà non abbiamo mai mollato 👊 Insieme siamo più forti

Forza Viola 💜⚜"

Dopo lo scampato pericolo, la retrocessione evitata, il post su Instagram di Jordan Veretout riassume una stagione difficilmente dimenticabile. Il francese ha giocato alla grande per metà stagione, poi un vistoso calo che guarda caso è coinciso con la marcia indietro della squadra. Radiomercato racconta che Veretout è a un passo dal Napoli, ma in questo momento tra i giocatori viola prevale di sicuro il senso di sollievo per lo scampato pericolo.

Intanto in città si aspettano notizie dai Della Valle, che hanno convocato un cda d'urgenza. Rocco Commisso pare in arrivo, bisognerà vedere i tempi dell'annuncio. Non tutti in città sono convinti che la famiglia marchigiana voglia davvero vendere, ma il New York Times, che ha dato la notizia in maniera quasi "ufficiale", non è un organo di informazione qualsiasi.