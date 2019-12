Vento forte: stamani a Firenze raffiche a 59,76 km/h

Il codice giallo terminerà oggi alle 18 e riprenderà domani alle 10, fino alle 20 circa

Confermata a Firenze l'allerta gialla per vento forte. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità per la zona che riguarda sia il Comune di Firenze che quelli di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa.

Stamani a Firenze la punta massima è stata registrata alle 8.30: la velocità delle raffiche ha raggiunto i 59,76 km/h.

Il codice giallo terminerà alle 18 di oggi e scatterà nuovamente domani alle 10, mercoledì 4 dicembre, per poi concludersi dieci ore dopo.