Dalle 8 alle 18 in entrambi i sensi di marcia per asfaltatura

La Città Metropolitana comunica che per asfaltatura è prevista la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia della S.P. n.70 "Imprunetana per Pozzolatico" al km 3+000 circa, nel Comune di Impruneta, il giorno 15/01/2021 dalle ore 08.00 alle ore 18.00.