Vendita irregolare di alcol: sequestrato dalla Polizia Municipale un chiosco

L'intervento in centro, multati anche 4 minimarket

Continuano i controlli della Polizia Municipale contro la vendita irregolare di bevande alcoliche. Stanotte nella ambito dei controlli é stato sorpreso un chiosco in centro piazza che effettuava la vendita di alcool dopo la mezzanotte in violazione delle legge 125 del 2001. Oltre alla sanzione da 4.000 euro è scattato il sequestro ai fini della confisca di merce e attrezzature. La Polizia Municipale ha inoltre multato 4 minimarket per vendita di bevande alcoliche oltre le 21, limite introdotto dal Regolamento Unesco.