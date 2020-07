Vendita di alcol fuori orario, multati due minimarket

Firenze, i controlli della Polizia Municipale nel fine settimana

Continuano i controlli della Polizia Municipale nei luoghi più frequentati della movida. Nel finesettimana appena trascorso gli agenti hanno multato due minimarket per violazione dell’ordinanza del sindaco sulla vendita di alcolici che impone lo stop alle 20. Ulteriori due locali dove viene suonata musica dal vivo sono stati sanzionati perché privi della relazione previsionale di impatto acustico necessaria per questo tipo di attività a tutela dei cittadin. In piazza Santo Spirito, dove nelle ultime settimane sono stati potenziati i controlli, la Squadra Antidroga ha bloccato una compravendita di sostanze stupefacenti. Lo spacciatore è stato denunciato, la cliente segnalata alla prefettura quale consumatrice. Droga e denaro sono stati sequestrati.