Variante di Grassina, primo lotto pronto entro fine 2024

Variante alla Sr222 Chiantigiana, primo lotto pronto entro fine 2024

La Variante di Grassina diventa realtà: l’inaugurazione del primo lotto è stimata per la fine dell’autunno del 2024. L’opera, suddivisa in due lotti appaltati alla ditta Rosi Leopoldo, ha nel complesso un valore di 38 milioni di euro, finanziati da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze (stazione appaltante) e Comuni di Bagno a Ripoli e Greve in Chianti. Sono in corso quindi i lavori per il primo lotto, compreso tra Ponte a Niccheri e Ghiacciaia sulla strada che conduce verso San Polo in Chianti, che serve la zona artigianale di Scolivigne, dove si trovano importanti aziende come Fendi, Scervino, Celine e molte altre.

Per quanto riguarda il secondo lotto della Variante, che va verso il Chianti, il progetto e la gara sono già espletati. Entro la fine del collaudo del primo lotto, partiranno i lavori del secondo.

video Florence Tv Città Metropolitana di Firenze