Vannucci, solidarietà ai riders

L'assessore al Lavoro del Comune di Firenze, Andrea Vannucci, incontra alcuni riders fiorentini riuniti in piazza Signoria, dopo la tragica morte a Bologna del 51enne Mario Ferrara. "Siamo uniti nel cordoglio per la tragica scomparsa di Mario Ferrara. In questo settore esiste una carenza oggettiva di diritti e non dovrebbe servire una tragedia a ricordarlo a chi è alla guida del Paese". Per questo "credo sia necessario da parte del Governo un intervento normativo su un settore che coinvolge tantissimi giovani e meno giovani, intervento peraltro già più volte annunciato. Come assessore del Comune di Firenze ho preso l'impegno di provare a entrare in contatto con le aziende per stabilire una relazione tra datori di lavoro e lavoratori del settore", conclude Vannucci.