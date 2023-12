Vallepicciola nuovo Official Wine Partner di ACF Fiorentina

Castelnuovo Berardenga (SI), 07 dicembre 2023 – Situata tra i colli del Chianti Classico in Toscana, l’azienda vitivinicola Vallepicciola è il nuovo Official Wine Partner di ACF Fiorentina. Collaborazione che rende fieri l’enologo e direttore generale Alessandro Cellai, l’Amministratore Delegato Alberto Colombo e tutti coloro che ogni giorno, in e per la cantina, lavorano con impegno e dedizione.

«Per l’azienda questa partnership è motivo di orgoglio oltre che un’ottima occasione di visibilità» afferma l’enologo e Direttore Generale Cellai. «Tutto ciò che ruoterà attorno all’hospitality, sia nel contesto dello stadio che in quello del Viola Park, il centro sportivo più attrezzato d’Europa nonché sede degli uffici e degli allenamenti della squadra, comporterà la presenza dei nostri vini. Sicuramente un’opportunità straordinaria per Vallepicciola, una collaborazione che ci rende fieri e che darà ulteriore slancio e lustro all’immagine dell’azienda: avremo modo di entrare in contatto, infatti, con le numerosissime personalità che gravitano attorno a questo mondo e agli eventi sportivi ad esso legati, quindi dirigenti, autorità, imprenditori locali e nazionali che potranno conoscere la nostra realtà aziendale e fruire in prima persona dei nostri vini».Grazie alla neonata partnership con ACF Fiorentina, Vallepicciola, che con i suoi 107 ettari vitati porta avanti da sempre una filosofia fortemente legata alla produzione di alta qualità e si impegna a dare vita a vini eccellenti, capaci di trasmettere l’essenza del territorio del Chianti Classico, accresce ancor più l’immagine e la popolarità del suo brand affermandosi come uno dei principali attori del mondo vitivinicolo di livello nazionale ed internazionale.