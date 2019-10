Valdo Spini vicepresidente del Maggio

Se ne era già occupato come assessore alla Cultura di Firenze. "Ringrazio il sindaco e presidente Nardella per la fiducia"

(DIRE) Firenze, 3 ott. - Valdo Spini è stato nominato vicepresidente del consiglio di indirizzo del Maggio fiorentino.

Designato a fine agosto dal presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani come componente del consiglio in quota Regione, Spini in passato si è già occupato del Maggio, sia dai banchi del Consiglio comunale che come assessore alla Cultura di Palazzo Vecchio. "Ringrazio il sindaco Dario Nardella, presidente del Maggio, e gli altri componenti del consiglio per la fiducia. Spero che tutti assieme potremo fare un buon lavoro perché il teatro svolga la sua importante missione culturale nella collegialità e nel rapporto con la città e la Regione".