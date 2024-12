Valdisieve e Valdarno fiorentino: arriva Alia

Firenze, 17.12.2024 - A partire dal 20 dicembre sarà pienamente operativa la fusione per incorporazione di Ambiente Energia Risorse (Aer) in Alia Multiutility. Questo passaggio rappresenta un importante ampliamento del perimetro operativo di Alia, che diventa il gestore del servizio di igiene urbana anche nei sette Comuni serviti da Aer: Pontassieve, Dicomano, Londa, Pelago, Reggello, Rufina e San Godenzo.

La fusione, formalizzata questa mattina con la stipula dell’atto di incorporazione, rafforza ulteriormente il progetto della Multiutility, garantendo l’omogeneità dei servizi offerti e introducendo nuove modalità operative per migliorare l’esperienza degli utenti.

Cosa cambia per i cittadini

Dal 20 dicembre, i cittadini dei Comuni precedentemente serviti da Aer potranno accedere ai servizi e agli strumenti offerti da Alia, mantenendo al contempo la continuità operativa degli attuali punti di riferimento.

Call center e contatti Dal 20 dicembre sarà attivo per i cittadini Aer il call center Alia, che potrà essere contattato per tutte le richieste e informazioni relative ai servizi. Il call center Alia è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile). È anche possibile collegarsi al portale webwww.aliaserviziambientali.it. Alia sta inoltre lavorando per rendere accessibile, anche agli utenti ex Aer, a partire dal 1° marzo, Aliapp, l’applicazione che permette di accedere ai servizi dell’azienda dal proprio smartphone e dal pc. Gli attuali contatti di Aer resteranno operativi fino al 31 dicembre 2024 per il numero verde (800.011895) e fino al 31 gennaio 2025 per il centralino (055.839561). Successivamente, una risposta automatica indirizzerà gli utenti ai nuovi numeri di Alia per alcuni mesi. Sarà possibile consultare tutti i contatti aggiornati sul sito web di Alia www.aliaserviziambientali.it.

Sportelli Gli sportelli di Aer continueranno a funzionare negli stessi orari e nei consueti giorni. Gli utenti di Aer potranno inoltre accedere agli sportelli Alia (l’elenco completo è disponibile sul sito web dell’azienda) per tutte le richieste, fatta eccezione per la consegna delle attrezzature per la raccolta differenziata e per le pratiche relative alla tariffa, che in questa prima fase non subirà variazioni.

Centri di raccolta I centri di raccolta nei territori serviti da Aer manterranno orari e modalità di accesso invariati. Le modalità di conferimento seguiranno fin da subito gli standard Alia (ad esempio, uso di gilet ad alta visibilità e scarpe chiuse). Gli utenti di Aer potranno accedere anche ai centri di raccolta di Alia e viceversa.

Prenotazione servizi: Dal 20 dicembre, la richiesta di ritiro ingombranti potrà essere effettuata tramite call center, sportelli o il form online disponibile sul sito Alia. Dalla stessa data sarà possibile prenotare i servizi commerciali dedicati ai cittadini e alle aziende chiamando i numeri di contatto Alia. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web dell’azienda. Dal 1° marzo i servizi potranno essere prenotati anche attraverso App



Un futuro all’insegna dell’efficienza e della sostenibilità

La fusione con Aer rappresenta un passo significativo verso l’integrazione dei servizi nell’ambito dell’Ato Toscana Centro, con l’obiettivo di realizzare sinergie e politiche industriali coordinate. Questo processo consentirà di offrire servizi sempre più efficienti e omogenei, migliorando ulteriormente la qualità della gestione ambientale e dei rifiuti sul territorio.

‘Con l’effettiva integrazione di Aer in Alia, si compie un ulteriore passo nel rafforzamento del progetto Multiutility, che mira a garantire una gestione sempre più efficiente, integrata e innovativa dei servizi pubblici locali’, ha dichiarato Lorenzo Perra, presidente di Alia. ‘Questa operazione rappresenta un impegno concreto per offrire ai cittadini servizi di qualità, uniformati agli standard di eccellenza di Alia, senza interruzioni e con una particolare attenzione alla transizione verso modelli di sostenibilità ambientale. Ringrazio i Comuni coinvolti per la fiducia dimostrata e per il supporto a un progetto che guarda al futuro dei nostri territori’.