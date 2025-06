Vaiano dedica una serata speciale a Margherita Hack

Vaiano, 9 giugno 2025 – È nata il 12 giugno 1922 Margherita Hack, cittadina onoraria di Vaiano, scomparsa nel 2013. Vaiano la celebra nel giorno del suo compleanno con il secondo e ultimo appuntamento della rassegna "Margherita delle stelle", promossa dal Comune di Vaiano in collaborazione con la Fondazione CDSE e il Circolo Arci Spola d’Oro della Briglia, presieduto da Marco Rosati.

L'appuntamento è per giovedì 12 giugno, a partire dalle ore 21, alla pista e parco pubblico della Briglia (in via Fattori, di fronte al Circolo Spola d’Oro) con la serata intitolata “Buon compleanno Margherita”: un concerto-spettacolo, a ingresso gratuito, che vedrà protagonista Ginevra Di Marco, tra le voci più autorevoli e raffinate del panorama musicale italiano, Francesco Magnelli, Andrea Salvadori e Pino Gulli, per un omaggio in musica e parole a una delle figure più amate della scienza e della cultura del Novecento.

La serata si aprirà con la visione di un estratto di 20 minuti del docufilm L’anima della Terra vista dalle stelle, che, attraverso frammenti di musica e interviste a Margherita Hack, racconta al pubblico che cosa abbia unito queste personalità nella costruzione di uno spettacolo condiviso.Seguirà il concerto: musica, canzoni e riflessioni sulla società contemporanea, suggestioni sul mistero della vita e della morte raccontati attraverso nuove composizioni musicali, suite strumentali e monologhi.

Un viaggio intimo e profondo in cui il trio, arricchito dalla presenza di Pino Gulli alla batteria, si misura con la necessità di essere interpreti consapevoli del proprio tempo.«Ricordare Margherita Hack – spiegano gli autori dello spettacolo – è un atto dovuto e necessario per tutto quello che lei è stata, per la sua unicità, per la sua attitudine alla vita profonda e allo stesso tempo leggerissima, gioiosa, dissacrante, coraggiosa e divertente. Un’attitudine che ha marchiato a fuoco la nostra, per sempre.

Buddha diceva: La vita è una cosa meravigliosa, ricorda qualcuno che hai amato e ringrazialo».«Con questa rassegna vogliamo rinnovare il legame profondo che unisce Vaiano a Margherita Hack, cittadina onoraria del nostro Comune – ha detto il vicesindaco e assessore alla Cultura di Vaiano, Davide Puccianti –. Un riconoscimento non solo simbolico, ma che esprime il valore che attribuiamo alla ricerca, al pensiero critico e alla divulgazione scientifica. "Margherita delle Stelle" è un’occasione per raccontare il contributo straordinario che questa donna, che ha saputo parlare al cuore di intere generazioni, ha dato alla cultura italiana, e per farlo nei luoghi del nostro territorio che più si prestano a riflettere sul dialogo tra scienza e umanesimo».