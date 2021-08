Vaccino Covid ai 12-18enni: in due giorni 11.000 somministrazioni

Sono ben 11.072 i ragazzi e le ragazze tra i 12 e i 18 anni che si sono vaccinati con la prima dose tra lunedì 16 e martedì 17 agosto in Toscana: di essi ben 6.887 si sono presentati senza prenotazione cogliendo l'occasione dell'apertura straordinaria. L'ok alla somministrazione del vaccino per questa fascia di età era arrivato dal Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 in previsione della riapertura delle scuole e dell’avvio della prossima stagione sportiva.

I giovani tra i 12 e i 18 anni di età possono recarsi senza preventiva prenotazione negli hub di riferimento territoriale con documento di identità e tessera sanitaria, accompagnati da entrambi i genitori oppure da uno solo con delega o autocertificazione dell'impossibilità per il secondo genitore di essere presente come da nuovo modulo regionale disponibile sul portale di prenotazione della vaccinazione anti-Covid19.

Intanto in Toscana sono 263.574 i casi di positività al Coronavirus, 675 in più rispetto a ieri (644 confermati con tampone molecolare e 31 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 244.446 (92,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.715 tamponi molecolari e 5.059 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 6.527 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 12.168, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 354 (7 in più rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 1 uomo e 1 donna con un'età media di 79,5 anni.

La Regione fa sapere di aver interloquito con il commissario straordinario per l’emergenza generale Figliuolo, il quale sta valutando la possibilità di fornire mascherine Ffp2 alle studentesse e agli studenti che utilizzano i mezzi pubblici per andare a scuola. Qualora l'intervento fosse autorizzato secondo le indicazioni del Comitato tecnico scientifico, riguarderà tutto il territorio regionale.

Lo scorso maggio, in occasione della ripresa delle lezioni in presenza per le ragazze ed i ragazzi delle superiori, Unicoop Firenze ha donato 200.000 mascherine Ffp2 che la Città metropolitana di Firenze e le province di Prato, Pistoia, Lucca, Arezzo, Siena e Pisa hanno distribuito a tutti gli studenti delle scuole superiori dell’area metropolitana che ogni giorno utilizzano i mezzi pubblici per raggiungere i propri istituti.

La donazione delle mascherine, FFP2, prodotte in Italia, era stata commentata positivamente dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: “Un’iniziativa di questo tipo rafforza l’azione che come Ministero e come Governo stiamo portando avanti per assicurare il rientro a scuola, in presenza e in sicurezza, delle studentesse e degli studenti. La scelta di Unicoop Firenze dimostra che il nostro obiettivo è condiviso, che tutti avvertiamo la necessità di mettere la scuola al centro della vita della nostra comunità e dello sviluppo del Paese“.

Unicoop Firenze era intervenuta in risposta alla richiesta da parte del sindaco di Firenze, Dario Nardella, di avere a disposizione mascherine Ffp2 da consegnare agli studenti delle scuole superiori che devono prendere i mezzi pubblici per recarsi a scuola. “Constatiamo con piacere che la nostra iniziativa trovi un seguito importante, grazie al nuovo appello del sindaco di Firenze Dario Nardella, all’interessamento del governatore della Regione Toscana Eugenio Giani e alla collaborazione del capo della Protezione civile Fabrizio Curcio e del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Francesco Figliuolo.

Anche questo settembre riteniamo sia fondamentale che gli studenti possano frequentare le lezioni in presenza e recarsi a scuola in massima sicurezza, grazie a dispositivi capaci di garantire maggiore protezione” fanno sapere da Unicoop Firenze.