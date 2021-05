Vaccini in Toscana, dal 21 maggio prenotano anche i 40enni

Dalla prossima settimana partono le prenotazioni per i vaccini Covid per i nati dal 1972 al 1981 e per la categoria dei fragili con comorbidità sul portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/ nei seguenti giorni:

lunedì 17 maggio 1972-73

18 maggio ore 14 Fragili - comorbilità / ore 17 1974-1975

19 maggio 1976 - 1977

20 maggio 1978 - 1979

21 maggio 1980 - 1981

La notizia è stata data dal presidente della Toscana Eugenio Giani, secondo il quale, come detto ai giornalisti a latere di una conferenza stampa, l'immunità di gregge potrebbe essere raggiunta in Toscana entro settembre.