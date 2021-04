Vaccini: hub La Cattedrale a Pistoia apre con 700 somministrazioni

Pistoia – Una vera e propria riorganizzazione, funzionale e logistica, è stata operata in questi giorni all’interno dell’Hub vaccinale “La Cattedrale” (la struttura è situata presso il polo espositivo in via S. Pertini) per potenziare la campagna vaccinale contro il Covid-19 nell’area pistoiese.

I 2.500 metri quadrati di superficie de “La Cattedrale”, sono stati interamente utilizzati e, una volta smontate le tende della Protezione Civile, allestiti i nuovi box: otto dedicati alla somministrazione dei vaccini e ulteriori due box adibiti a locali di servizio con i frigoriferi per conservare le dosi vaccinali e a spogliatoi per il personale.

“Il nuovo layout è stato completamente modificato rispetto al precedente in vista dell’aumento della capacità vaccinale dell’Hub e si sviluppa in modo longitudinale e simmetrico migliorando e separando le singole fasi: accettazione, registrazione, vaccinazione e attesa ”, ha spiegato l’ingegnere Ermes Tesi, direttore area tecnica, che ha coordinato il nuovo allestimento.

I cittadini entrando saranno accolti dal personale del Volontariato e attenderanno il loro turno con una aumentata disponibilità dei posti a sedere (64); durante l’attesa potranno essere aiutati, sempre dai Volontari, nella compilazione della scheda anamnestica e del consenso informato. Quattro le postazioni di front-office: una volta verificati i dati il cittadino sarà registrato e accederà ai box per la vaccinazione. Ulteriori 72 posti a sedere sono stati ricavati per la fase post-vaccinale di sorveglianza che richiede una decina di minuti.

Un’area, separata è invece interamente riservata ai Medici di Famiglia che usufruiscono della tenda della Protezione Civile con all’interno tre/quattro postazioni per le vaccinazioni: i cittadini in questo caso accedono direttamente all’Hub con un percorso separato.

Domani 1 Maggio arriveranno i lotti con le dosi dei vaccini Moderna e Astrazeneca e l’Hub sarà aperto dalle 8 alle 19: 600 le persone che saranno vaccinate tra soggetti fragili e la fascia di età 70-79 anni. .

“L’obiettivo –ha fatto sapere la dottoressa Paola Picciolli, direttore igiene pubblica e nutrizione, che ha seguito in prima persona tutte le operazioni relative alla riorganizzazione dell’Hub-, è arrivare a poter fare fino a mille vaccini al giorno”.

“La prossima settimana partirà l'inutile commissione speciale sui vaccini. Fratelli d’Italia ha proposto una commissione d’inchiesta sulla gestione della campagna vaccinale in Toscana, ma la maggioranza del Consiglio regionale ha preferito istituire l’ennesimo organismo a supporto della giunta Giani. Fratelli d’Italia preferisce vigilare sul disastroso operato dell’assessore Bezzini piuttosto che supportarlo nel proseguo delle sue scellerate scelte che hanno portato la nostra Regione ad essere ultima nella vaccinazione degli over80.

Ci dispiace che le altre forze politiche abbiano scelto di prender parte a questo teatrino orchestrato dal Pd con il solo scopo di insabbiare gli errori fatti dall'assessore alla sanità”. È quanto dichiarato dal gruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano. “Nonostante i roboanti annunci del presidente Giani, la campagna vaccinale toscana presenta ancora molte criticità. Ci sono ancora migliaia di persone fragili che non sono state vaccinate e che non sanno in quale categoria rientrano.

La campagna vaccinale toscana è ancora un caos! Non partecipando alla commissione speciale, oggi è rimasta solo Fratelli d’Italia a vigilare sulle scelte di Giani e Bezzini nella gestione delle vaccinazioni", concludono i consiglieri regionali.