Vaccini agli over 50 in Toscana, quando si comincia?

Firenze, 10 maggio - "Da oggi, tutti gli over 50, in tutte le regioni italiane, possono vaccinarsi contro il Covid-19, come annunciato nei giorni scorsi dal Commissario per l'Emergenza, generale Figliuolo, spiegando che potranno prenotarsi tutti i cittadini nati fino al 1971. In Toscana siamo fermi ai nati nel 1958, manca tutta la fascia dei nati dal 1959 al 1971, e ci chiediamo come mai la Toscana sia ancora indietro, quando in diverse regioni italiane questa fascia di età sta già ricevendo la somministrazione dei vaccini". Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"In Lombardia, da oggi potranno prenotare il vaccino tutti gli over 50 - ricorda Stella -. Nel Lazio si sta già procedendo per gradi e sono cominciate le prenotazioni per la fascia di età 57 e 56 anni e in Piemonte da domani sarà il turno di chi ha tra i 50 e i 54 anni. In Trentino già da giorni si può prenotare nella fascia d’età dei 50-54 anni; in Liguria da domani potranno prenotarsi i 55-59enni. Ci chiediamo, quindi, cosa impedisce alla Toscana di aprire da subito alla vaccinazione della fascia di età 50-62 anni. La Regione deve dare una risposta ai cittadini".