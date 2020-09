Va a scuola, investito da un'auto in via D'Annunzio

Undicenne portato in ospedale in codice rosso rientrato in giallo. L’incidente stamani intorno alle 8. Strada chiusa per una quarantina di minuti

Urtato da un’auto è finito in ospedale in codice giallo. È successo stamani in via D’Annunzio. Protagonista un undicenne che, intorno alle 8 mentre stava attraversando la strada all’altezza del cinema Fiorella diretto a scuola, è stato urtato da un’auto diretta verso Settignano. Alla guida una donna rimasta illesa.

Il 118 è partito dal luogo dell’incidente in codice rosso fortunatamente rientrato in codice giallo. Per le operazioni di soccorso e i rilievi effettuati dalla Polizia Municipale la strada è stata chiusa per una quarantina di minuti. In corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.