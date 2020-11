Urto tra due auto in via Pistoiese: una trentenne in ospedale

I veicoli in transito in ingresso città sono entrati in collisione all’altezza dell’Eurospin. Disagi alla circolazione per le operazioni di soccorso e i rilievi

Due auto in transito nella stessa direzione che, per cause da accertare, sono venute a contatto innescando una carambola che si è conclusa con i veicoli sbalzati sulla direttrice opposta e una persona in ospedale. È l’incidente avvenuto oggi intorno alle 13 in via Pistoiese. Le auto, una Panda condotta da una 30enne con passeggero a bordo, e una Micra con alla guida un uomo anch'egli intorno ai 30 anni, per ragioni da accertare sono entrate in collisione nella parte di carreggiata in ingresso città all'altezza dell’Eurospin.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto con tre pattuglie. La donna al volante della Panda è stata portata in ospedale in codice rosso, illesi il passeggero e il conducente della Micra. I veicoli sono stati sbalzati sulla corsia opposta: notevoli i disagi alla circolazione anche per le operazioni di soccorso, rilievo e rimozione delle auto. É stato istituito un senso unico alternato fino al completamento delle procedure del caso. La normale viabilità è stata ripristinata intorno alle 15.