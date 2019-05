Urta un’auto e si ribalta con la sua vettura

Fotografie di Roberto Visciola

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in lungarno Colombo: uomo in ospedale in codice giallo. La strada è stata chiusa in direzione città per i soccorsi con ripercussioni sulla circolazione

Ha urtato con la sua Nissan un’auto in sosta e si è ribaltata. Lo spettacolare incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, è avvenuto nel primo pomeriggio in lungarno Colombo. La Nissan, condotta da un 52enne di Prato, era in transito verso il centro città quando subito dopo l’incrocio con via De Sanctis per cause da accertare ha urtato un’auto in sosta irregolare davanti ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti. A causa del colpo la Nissan si è ribaltata su un fianco finendo poi sottosopra mentre l’auto urtata è andata a sbattere contro un altro veicolo in sosta. L'uomo è stato portato in ospedale in codice giallo. Per le operazioni di soccorso e i rilievi della Polizia Municipale il tratto del lungarno da via De Sanctis a via Piagentina è stato chiuso con pesanti ripercussioni sulla circolazione.

La dinamica dell’incidente è in via di accertamento da parte della Polizia Municipale che potrà utilizzare anche le immagini riprese dalle telecamere.