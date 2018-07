Urban Bottle per l'estate degli ambientalisti: la borraccia delle Mamme No Inceneritore

Una borraccia in acciaio per l'uso urbano

Per evitare l'uso di bottiglie di plastica usa e getta, soprattutto in estate, le Mamme No Inceneritore di Firenze rilanciano le borracce in acciaio.

"Noi cominciamo dalla riduzione dei rifiuti con questa iniziativa per affamare gli inceneritori e le discariche, non solo della Toscana, ma di tutta Italia. Le borracce brandizzate MAMME NO INCENERITORE offrono il giusto rapporto qualità/prezzo e da oggi le trovate anche in versione Steel (color acciaio) da 1 Litro" spiegano gli ideatori dell'accessorio, apprezzato dagli ambientalisti italiani.

Nel contributo di 10€ per il modello da 0,5Lt e 15€ per il modello da 1Lt, è compresa una donazione al Comitato ONLUS Mamme No Inceneritore per l'organizzazione delle attività.

"Si calcola che ogni bottiglietta di acciaio può arrivare ad evitare lo spreco di almeno 3 bottigliette di plastica a settimana, che equivale a 156 bottigliette all’anno. Ad oggi abbiamo distribuito 4640 borracce di acciaio da Mezzo Litro e 400 borracce di acciaio da 1 Litro, che per noi vuol dire aver evitato la produzione e lo spreco di 848.640 bottigliette di plastica in un anno e 67.891 Kg di CO2 non emessi nell’atmosfera all’anno. E che alla fine vogliono dire anche 15,27 tonnellate (o anche 15.275 Kg) in meno di rifiuti urbani da gestire e mandare a incenerire".

Urban Bottle è una bottiglia in acciaio inossidabile leggera da 500 ml con diametro 6,5 cm altezza 21 cm e peso di 116 g oppure da 1000 ml con diametro 8 cm altezza 25,5 cm e peso di 163 g.

"100% senza BPA, privo di ftalati, non impartisce alcun sapore, basta un giro per aprire il coperchio a tenuta stagna. Ampia bocca per il riempimento del ghiaccio e una facile pulizia. Consentito l'imbarco in aereo purché vuota". Le Mamme No Inceneritore raccomandano il lavaggio a mano, in particolare nelle versioni colorate.

Presenti agli eventi, nei conto - punti vendita oppure acquistabili per spedizione in tutta Italia aggiungendo le spese di circa 6/7 €, costo fisso indipendentemente dalla quantità richiesta.

Per riceverle basta scrivere una mail a mammenoinceneritore@gmail.com scrivendo: indirizzo di spedizione, numero di telefono cellulare (obbligatorio per spedizione con corriere), quantità, modelli da 0,5Lt: Geometric Big Bubble (gialla), Frizzy Cola (nera), Lollipop (fucsia), Optical Dots (verde/nera), Groove (gialla/nera), Square (bianca/nera) oppure il modello in acciaio da 1Lt.

Punti in contovendita dove si trovano le borracce: EquAzione Piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin 2, Firenze Orario: Lunedi dalle 16 alle 19; da Martedi a Sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; Domenica dalle 10 alle 13. Pagina Facebook: Equazione. Arzach via del Casato 18, Sesto Fiorentino. Pagina Facebook: Centro Naturale Arzach. Panificio Pan per Focaccia Viale 1 maggio, Camporella Sesto Fiorentino. Pagina Facebook: Panificio Pan Per Focaccia. SoloPesoNetto via Bocci 27 Firenze Rifredi. Pagina Facebook: Solo Peso Netto

Prossimamente anche: Mumagia (negozio di giocattoli), Via Monti 13B/C Scandicci, Extro' (Parrucchiere), via Donizetti 52 Campi Bisenzio, Passavinti (Gioielleria), Via Vincenzo Gioberti, 54, Firenze FI. Pagina Facebook: Passavinti