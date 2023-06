Uomo finisce sotto un treno e muore, choc a Vernio

Vernio, 30 giugno 2023 - L’amministrazione comunale esprime, con tutta la comunità, il proprio profondo dolore per il tragico incidente che si è verificato questa mattina alla stazione di Vernio. Un uomo è morto dopo essere finito sotto un treno in corsa verso le ore 7,35.

Il Centro Salute Mentale di Prato - Asl Toscana Centro ha dato piena disponibilità a fornire ascolto e supporto alle persone che, avendo assistito all‘evento, si trovassero in situazione di difficoltà psicologica. Gli Psicologi del Centro Salute Mentale possono essere contattati di persona o telefonicamente oggi fino alle 19,30, domani dalle 8,30 alle 13,30 al numero 0574/ 807900 (CSM via Cavour 87 Prato). Da lunedì mattina gli operatori del servizio di Salute Mentale sono a disposizione come da orario del servizio.

L’investimento è avvenuto in un momento in cui alla stazione erano presenti numerosi pendolari in attesa del treno.