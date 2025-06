Unifi, morto il professor Leonardo Morlino

Cordoglio all'Università di Firenze per la scomparsa di Leonardo Morlino, già docente di Scienza politica presso la Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”.

Nato nel 1947 a Montemurro (Potenza) e allievo di Giovanni Sartori, è stato uno dei più autorevoli maestri della Scienza politica, riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Figura di grande rilievo nella storia dell’Università di Firenze, Morlino ha ricoperto, tra gli altri, il ruolo di preside della Facoltà di Scienze Politiche (dal 1992 al 1995), nonché quello di prorettore alla ricerca e vicario di Ateneo (dal 2003 al 2006). Inoltre, è stato direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca sul Sud Europa (CIRES).

I suoi studi si sono concentrati sui processi di democratizzazione ed è stato autore di numerose pubblicazioni sui cambiamenti dei regimi politici, approfondendo le modalità dei processi di democratizzazione, le situazioni di crisi dell'esperienza democratica e la qualità della democrazia in diverse aree del mondo.

“Apprendiamo con profondo dolore la notizia della morte del professor Leonardo Morlino. Perdiamo un grande studioso dei nostri tempi e un punto di riferimento della Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”. Allievo di Giovanni Sartori, autore di numerose pubblicazioni, si è affermato come politologo di fama internazionale, approfondendo in particolare il concetto di democrazia, i suoi cambiamenti e le crisi nei vari paesi. Fondamentale il suo contributo al prestigio del nostro ateneo nel suo ambito di studi e alla formazione di quella ‘scuola’ di politologia per cui anche adesso moltissimi ragazzi scelgono di studiare nella nostra Firenze.

Se ne va un maestro, uno studioso che ci ha regalato spunti di riflessione importanti, mai come adesso necessari, in un mondo costantemente sottoposto a cambiamenti geopolitici rilevanti. Firenze è vicina alla famiglia, all’Università degli studi di Firenze, a tutti coloro che hanno avuto l’onore di condividere il proprio percorso di formazione con lui”.

Così la sindaca di Firenze Sara Funaro esprime cordoglio per la morte del professor Leonardo Morlino.