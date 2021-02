Unifi, l'inaugurazione dell'anno accademico live streaming

Mercoledì 17 febbraio alle ore 10.45. Saluto conclusivo della ministra Messa. L'ex premier Conte non dovrebbe esserci

La nuova ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, domani, mercoledì 17 febbraio, porterà il suo saluto in diretta video alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2020-21 dell’Università di Firenze.

Il saluto della ministra chiude la consueta cerimonia che segna l'apertura delle attività e che si svolge quest'anno, a causa delle misure sanitarie, solo online.

In collegamento dall'Aula Magna, il rettore Luigi Dei aprirà l'evento (ore 10.45) con la sua relazione. Prenderanno, quindi, la parola il rappresentante degli studenti Matteo Atticciati e la rappresentante del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici Francesca Di Cosmo.

La prolusione è affidata alla ricercatrice Chiara Lorini del Dipartimento di Scienze della Salute, che parlerà sul tema: "Salute e sanità pubblica: sfide e opportunità in una prospettiva post-pandemica".

L'inaugurazione dell'anno accademico sarà trasmessa in diretta live dal sito www.unifi.it e sul canale YouTube dell'Ateneo.

L'ex premier Giuseppe Conte, che sta per rientrare in Unifi e nei prossimi giorni dovrebbe parlare con il rettore della programmazione didattica, non dovrebbe partecipare.