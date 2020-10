Unifi: il Career Day diventa Digital

Laureandi e laureati dell’Ateneo incontrano le aziende a distanza dal 23 al 27 novembre

Il Career Day dell’Università di Firenze diventa Digital. La più importante manifestazione di job placement dell’Ateneo fiorentino si svolgerà a distanza. Attraverso un sistema di prenotazione online laureandi e laureati Unifi potranno sostenere un colloquio con i rappresentanti delle aziende e concorrere per un tirocinio o un’opportunità professionale. L’appuntamento con il Digital Career Day è il 23 e proseguirà fino al 27 novembre (ore 9.30-17.00).

Sono 74 le aziende (imprese, enti e studi professionali) che parteciperanno alla kermesse, giunta quest’anno alla decima edizione. Tra queste è particolarmente significativa la presenza di realtà imprenditoriali che operano nel campo dell’informatica/elettronica (24%) e di quelle che offrono servizi di consulenza alle aziende (24%). Le posizioni di tirocinio e di lavoro offerte agli studenti sono in tutto 338. Laureandi e i laureati di Unifi potranno iscriversi all’evento fino a venerdì 20 novembre (anche quest’anno è richiesta la compilazione di un curriculum vitae sulla piattaforma di Almalaurea). Tutte le informazioni sono disponibili online sul sito d’Ateneo.

In vista dell’evento, l’Ateneo mette a disposizione alcune opportunità – come quella di partecipare al Laboratorio Formarsi al lavoro: costruire il futuro che consente di acquisire le competenze necessarie a redigere un efficace CV, una efficace lettera di presentazione o per sostenere un efficace colloquio di selezione – oltre a strumenti e risorse come il servizio Mock Interview che permette di poter simulare un colloquio di selezione.