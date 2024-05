Unicoop Firenze: contratto integrativo

Firenze, 30-5-2024 - "Nonostante le difficoltà palesate nel corso del 2023 da parte di tutta la distribuzione alimentare, Unicoop Firenze chiude con un dato positivo che eroga anche quest’anno salario aggiuntivo.

IL CONTRATTO INTEGRATIVO CONFERMA ANCORA UNA VOLTA CHE LA CONTRATTAZIONE PAGA!Verrà erogato ai lavoratori e alle lavoratrici un Premio Variabile di Risultato pari al 25% dell’Utile Commerciale realizzato da Unicoop Firenze, che ammonterà complessivamente a circa 3,7 milioni di Euro, che verranno ridistribuiti ai circa 8 mila dipendenti, con una riduzione di 1,4 milioni rispetto all’anno precedente. La nota negativa riguarda la parte del premio legata al recupero dei costi, che purtroppo anche quest’anno non ha portato salario aggiuntivo e la riduzione della quota di salario legata alla quota di cooperativa, secondo i criteri concordati nel Contratto Integrativo Aziendale.Quest’anno avremo l’erogazione di un Premio medio di 535 euro.Nel nuovo contratto integrativo, sono stati reinseriti i punti vendita tradizionali che dal 2013 non concorrevano più alla maturazione del premio variabile e da quest’anno concorreranno secondo i parametri previsti per tutti i punti vendita.Nel corso del 2023 la cooperativa ha incrementato del 3% la propria quota di mercato a fronte di un incremento dei costi generali di circa il 22% dal risultato ottenuto, necessario per il raggiungimento dell’utile netto della gestione commerciale; è stata scorporata la promozione del mese di dicembre che prevedeva lo sconto del 10% che avrebbe compromesso il raggiungimento dell’utile.Nonostante tutte le difficoltà che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando la situazione generale, la partecipazione e il sacrificio delle lavoratrici ed i lavoratori hanno permesso di raggiungere questo importante risultato, sia per i dipendenti che per la cooperativa.Le Lavoratrici ed i Lavoratori, insieme alle Delegate e ai Delegati, sono pronti, come sempre, a fare la loro parte per affrontare le difficili sfide che si prospettano, ma chiedono alla Cooperativa comportamenti coerenti con una vera distintività, che deve vedere una proficua partecipazione dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze ai confronti ed alle scelte".

Così in una nota Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UilTucs Toscana