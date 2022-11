Una nuova Stella brilla a Firenze

Alessandro Rella - PhotoPress.it

Una vittoria "già nell'aria"... per molti addetti ai lavori era una certezza che a Vito Mollica, in diretta della serata di gala che si è tenuta oggi in Franciacorta, venisse assegnato l'ambitissimo riconoscimento!

Il lavoro svolto in questi mesi a Chic Nonna ha confermato lo splendido lavoro realizzato negli anni alla direzione di uno dei più importanti ristoranti stellati in Toscana.

Da giugno al timone del suo nuovo progetto dentro Palazzo Portinari Salviati, edificio davvero iconico per la storia di Firenze e d’Italia, casa natale di Beatrice, la musa che ispirò Dante Alighieri, e poi residenza di Cosimo I de’ Medici. Questa splendida cornice, la sua bravura e lo spirito di squadra hanno fatto si che potesse raggiungere questo traguardo.