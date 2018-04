Una giornata di antiquariato, artigianato, collezionismo e vintage

Alla Cooperativa Agricola di Legnaia, sabato 14 aprile. A Livorno torna il mercatino settimanale. Domenica 15 a Montelupo è SuperKaos

Sabato 14 aprile, alla Cooperativa in via Baccio da Montelupo 180 (Firenze), per l’intera giornata si terrà il Mercato dell’Artigianato locale in collaborazione con Confartigianato. “Quello di sabato prossimo sarà il primo di tre appuntamenti importanti - dice il direttore Pinferi - che legheranno il bello dell’artigianato fiorentino con il buono delle produzioni locali di Legnaia”. Le altre date del mercato dell’artigianato alla Cooperativa di Legnaia saranno il 28 aprile e il 30 giugno. Sabato 14 Aprile saranno presenti artigiani locali di vari settori, dall’editoria alla cosmesi “bio”, dalla pelletteria fino alle lavorazioni in argento. “Inoltre - conclude Pinferi - verrà mostrata in diretta la lavorazione delle ceste, secondo le antiche tradizioni fiorentine, per valorizzare le tante esperienze che ancora oggi si tramandano di generazione in generazione nella nostra incantevole regione”. “La passione secolare di Legnaia - conclude Alessandro Sorani, di Confartigianato Firenze - è la stessa che contraddistingue i nostri artigiani e ed è anche per questo che siamo lieti di rinnovare in ogni occasione il connubio con la cooperativa” .Il Mercato dell’Artigianato sarà presente per l’intera giornata, dalle ore 10:30 alle 19. Alle ore 15:00 saranno presenti, oltre alla direzione della Cooperativa, il presidente Sorani, l’assessore comunale Cecilia Del Re e il presidente del Quartiere 4, Mirko Dormentoni, per un saluto ai commercianti presenti.

A Livorno torna in piazza XX Settembre per tutto l’arco della giornata (dalle ore 9.30 alle 19) “Curiosando in Piazza XX”, il mercatino vintage in programma ogni sabato del mese, per tutto aprile e maggio. Dopo il successo della scorsa settimana, torneranno numerosi gli espositori con oggetti vintage, di antiquariato e collezionismo di vario genere, ma anche di creazioni originali ad opera degli operatori dell’ingegno. Il mercatino sarà arricchito anche da una iniziativa culturale. Alle ore 17.30, presso il gazebo messo a disposizione dalla Parrocchia di San Benedetto, in collaborazione con la casa Editrice Erasmo, sarà presente la scrittrice e pittrice Lucia Teresa Benetti, autrice del libro “ Non sempre vince Golia” (2014) e del saggio “Zero48” (2016). La scrittrice si soffermerà in particolare su quest’ultimo lavoro in cui affronta il tema del diritto alla cura e al rispetto della persona malata. L’iniziativa “Curiosando in piazza”, organizzata da Etruria Eventi, è promossa dal CCN Piazza XX Settembre e dintorni, in collaborazione con il Comune.

Domenica 15 aprile dalle 10.00 alle 19.00, torna uno dei mercatini più apprezzati che si tengono a Montelupo Fiorentino, SuperKaos. Ed è proprio “SuperKaos” di detto e di fatto. Tantissimi gli espositori che con la loro merce invaderanno piazza della Libertà, corso Garbaldi, via XX Settembre, via Baccio da Montelupo e piazza Centi. Le mercanzie sono le più disparate: collezionismo e antiquariato, artigianato ed enogastronomia. Nella stessa giornata tutti i negozi del centro storico saranno aperti e proporranno super offerte. L’iniziativa è organizzata dal Centro Commerciale Naturale “Il Borgo degli Arlecchini”, per informazioni: borgodegliarlecchini@libero.it

Doppio appuntamento con Pescia Antiqua: due appuntamenti in programma, il primo domenica 22, quarta domenica di aprile ed il secondo mercoledi 25, sempre di aprile, quando la città ospita anche la tradizionale manifestazione Sarà Banda con ben sei gruppi musicali che daranno vita ad uno spettacolo unico ed avvincente. Due date importanti, da segnare sul calendario, che vedranno la città invasa da tantissimi visitatori provenienti anche da fuori regione. Per domenica 22 stiamo lavorando ad una edizione da record di Pescia Antiqua, con tanti operatori, tante bancarelle e tante cose curiose da guardare e acquistare per un regalo unico e particolare: la manifestazione si svolgerà nella sua forma classica con l'antiquariato selezionato ubicato in piazza Mazzini, le bancarelle dei dolci in borgo della Vittoria e tutto il vintage in via Andreotti. L'edizione di mercoledi 25 subirà alcune modifiche in modo da consentire lo scorrimento e le esibizioni delle band che termineranno, tutte insieme, in piazza Mazzini con un mega concerto sul palcoscenico. Da ricordare inoltre che nella mattina del 25 sono anche previste le iniziative istituzionali per celebrare la ricorrenza della liberazione alle quali parteciperanno le autorità e le associazioni cittadine. Il corteo attraverserà Pescia Antiqua per terminare sotto il palazzo Municipale per la cerimonia ufficiale. Info 0572 478059.